Нове карантинне зонування: Львів знову став «помаранчевим»

Сьогодні, 1 жовтня, Україну по-новому поділили на карантинні зони під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Так, частина Львівщини, зокрема Львів, опинилася у «помаранчевій зоні», а інша – у «жовтій». Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

У «помаранчевій зоні» будуть: місто Львів, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області.

У «жовтій зоні» будуть: міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області.

Реклама партнерів

Додамо, що нове епідемічне зонування в Україні запрацює з понеділка, 5 жовтня.

Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Як відомо, нове епідемічне зонування, яке діятиме з 28 вересня до 5 жовтня, передбачає включення Львова до «жовтої зони».

Станом на 1 жовтня на Львівщині підтверджено 20 590 випадків COVID-19. За останню добу діагноз «коронавірус» підтвердили 240 людям. Від ускладнень COVID-19 померли 565 людей. Натомість побороти недугу вдалося 7387 пацієнтам.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.