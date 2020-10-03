Україна встановила новий рекорд за кількістю хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 3 жовтня, в Україні зафіксували новий коронавірусний рекорд. Так, за останню добу виявили 4 661 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 222 322 людей. За останню добу Україна встановила новий рекорд – 4 661 новий хворий.

Зазначимо, що станом на 2 жовтня добовий показник захворюваності в Україні становив 4 633 особи.

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Побороли недугу 98 737 людей (+2146 за добу), від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 4353 українці (+92 за добу).

Наразі COVID-19 виявили:

м. Київ — 24 043 (+441)

Львівська обл. — 21 032 (+206)

Харківська обл. — 20 104 (+516)

Чернівецька обл. — 14 966 (+179)

Одеська обл. — 14 379 (+310)

Тернопільська обл. — 14 167 (+171)

Івано-Франківська обл. — 14 093 (+125)

Рівненська обл. — 12 956 (+186)

Закарпатська обл. — 10 105 (+101)

Київська обл. — 9591 (+163)

Волинська обл. — 8455 (+130)

Дніпропетровська обл. — 6719 (+297)

Хмельницька обл. — 6647 (+215)

Вінницька обл. — 6554 (+102)

Житомирська обл. — 6468 (+203)

Сумська обл. — 4908 (+231)

Чернігівська обл. — 4518 (+109)

Запорізька обл. — 4401 (+117)

Черкаська обл. — 4430 (+135)

Донецька обл. — 3864 (+214)

Миколаївська обл. — 3490 (+121)

Полтавська обл. — 2727 (+215)

Херсонська обл. — 1340 (+90)

Луганська обл. — 1207 (+67)

Кіровоградська обл. — 1158 (+17)

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Згідно з новим епідзонуванням, яке діятиме з 28 вересня до 5 жовтня, Львів потрапив до «жовтої зони». Вже з 5 жовтня в Україні запрацюють нові карантинні зони і у Львові посилять карантин, включивши місто у «помаранчеву зону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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