У Домі Милосердя відкрили простір для дошкільнят «Ангелики»

У Домі Милосердя Святого Миколая (вул. Короленка, 7) сьогодні, 30 вересня, відкрили дитячий простір дошкільної освіти «Ангелики» місії «Центр Опіки Сиріт». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів керівник «Центру Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ, натхненник ініціативи отець Роман Прокопець, Дім Милосердя Святого Миколая – освітній заклад, тому вирішили частину приміщень облаштувати таким чином, щоб можна було систематично займатися із дошкільнятами. Від лютого й дотепер тривають ремонтно-реставраційні роботи, і уже вдалося зробити 2 класи, ігрові куточки, коридор, облаштувати санвузли для найменших відвідувачів.

«Найперше, це діти з наших соціальних категорій, якими ми опікуємося. Списки дітей ми формуємо разом зі Службою у справах дітей міста, і тоді звертаємося до цих людей і даємо їм таку пропозицію, що можуть до нас приходити чи на цей дитячий простір чи на інші акції і заходи, які ми робимо. Простір «Ангелики» – це перший крок до здійснення великої мети – в освітніх цілях і виховання нашого молодого покоління. Віримо, що тут Божа любов буде у серця дітей закладатися на майбутнє», – зазначив отець Роман Прокопець.

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Загалом у дитячому просторі діятиме 2 групи: для дітей 4−5 років та дітей 5−6 років. Річна програма включатиме навчальний період із жовтня до травня, навчання – за всебічною програмою розвитку дитини «Впевнений старт». Можна буде навчитися і англійської мови, не забуватимуть про розвиток усіх компонентів мовлення, спортивну активність. Але, звісно, осердям діяльності Дому Милосердя, а відтак і простору «Ангелики», є християнське виховання. Тому діти матимуть змогу розвиватися за допомогою сучасних інноваційних катехитичних підходів. Викладатимуть у просторі педагоги із відповідною вищою освітою, а водночас багаторічні волонтери «Центру Опіки Сиріт».

Як зазначають у мерії, у дитячому просторі «Ангелики» навчатимуться діти-сироти, діти з багатодітних родин чи тих, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Попри це, простір «Ангелики» відчиняє двері і для інших дітей, тобто усі вихованці будуть у рівних умовах.

Додамо, що дитячий простір «Ангелики» діятиме відповідно до усіх карантинних вимог та обмежень і буде цілком безпечним для дітей. Територія довкола обгороджена парканом, є відеокамери.

Щоб записати своїх дітей у дитячий простір «Ангелики», можна звертатися за номером телефону 098 178 69 37 (адміністратор), або написати [email protected], або ж прийти в гості на вул. Короленка, 7.

Нагадаємо, на вул. Короленка, 7 розташована колишня школа-інтернат, у якій зараз діє Центр опіки сиріт УГКЦ. 27 лютого Львівська обласна рада, яка є власником цього приміщення, спочатку продала його на аукціоні завуальованому покупцю, втім після цього суд призупинив продаж.

Як повідомляв Львівський портал, проти виселення Центру опіки сиріт виступали небайдужі львів’яни, які створили петицію до міськради із проханням стати на захист дітей. Також священнослужителі збирали кошти для викупу будівлі, у Львові проводили благодійні концерти, під час яких теж збирали гроші.

Наприкінці травня Львівська обласна рада таки погодилась продати місту приміщення на вул. Короленка, 7 за 40 мільйонів гривень. У серпні мерія Львова викупила це приміщення із власності обласної ради за 40 мільйонів гривень, яке опісля передала «Центру Опіки Сиріт» для створення Дому Милосердя.

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