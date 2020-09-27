На борту Ан-26 розбився курсант, батько якого загинув у збитому бойовиками Іл-76 в Луганську

Серед загиблих у катастрофі Ан-26 на Харківщині є 20-річний курсант Олександр Скочков. У 2014 році його батько загинув у Луганську, коли бойовики збили український Іл-76, пише Громадське.

Серед загиблих є солдат контрактник Скочков Олександр Ігорович, якому було лише 20 років. Він пішов в авіацію слідом за своїм батьком Ігорем Скочковим, той був штурманом авіаційної ескадрильї 25-ої гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади ЗСУ.

Батько також загинув у небі — 14 червня 2014 року над Луганськом російські бойовики збили військовий транспортник Іл-76, внаслідок чого загинули 40 десантників і 9 членів екіпажу.

Реклама партнерів

Скочков-молодший навчався на третьому курсі університету імені Кожедуба, він хотів стати штурманом, як і його батько.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.