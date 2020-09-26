Авіакатастрофа на Харківщині. У лікарні помер курсант зі Львова

Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.
Як відомо на борту літака перебувало 27 людей. 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.
Одразу після аварії живими знайшли двох курсантів. Та один із них сьогодні помер у лікарні.
26 жертвою авіатрощі став Віталій зі Львова, він був одним із двох курсантів, яких доправили у лікарню після катастрофи.
Зі слів голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, юнак перебував у критичному стані.
Медикам не вдалося врятувати курсанта зі Львова. Віталій помер сьогодні зранку, 26 вересня.
Життю єдиного вцілілого нічого не загрожує. Про це під час брифінгу зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.
Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.
Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.
За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.
Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.
Андрій Котенський