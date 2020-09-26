Авіакатастрофа на Харківщині. У лікарні помер курсант зі Львова

Станом на 12:15 на місці авіакатастрофи знайдено тіла 25 загиблих осіб. Ще одна особа померла у лікарні та одна особа травмована (перебуває у лікарні). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

Як відомо на борту літака перебувало 27 людей. 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил і семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.

Одразу після аварії живими знайшли двох курсантів. Та один із них сьогодні помер у лікарні.

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26 жертвою авіатрощі став Віталій зі Львова, він був одним із двох курсантів, яких доправили у лікарню після катастрофи.

Зі слів голови Харківської облдержадміністрації Олексія Кучера, юнак перебував у критичному стані.

Медикам не вдалося врятувати курсанта зі Львова. Віталій помер сьогодні зранку, 26 вересня.

Життю єдиного вцілілого нічого не загрожує. Про це під час брифінгу зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.