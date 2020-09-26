«Все було як у комп’ютерній грі»: курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер поспілкувався з 20-річним курсантом В’ячеславом Золочевським, єдиним, хто вижив у катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвим. Про це розповів сам Кучер, передає Громадське.

«З урахування емоційної складової, лікарі кажуть, що стан середньої тяжкості, але якщо брати фізично — він навіть у задовільному стані», – уточнив очільник області.

Сам Кучер разом з президентом Володимиром Зеленським вже поспілкувались з курсантом, хоча глава ОДА і наголосив – питаннями його не навантажували.

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«Сказав, що все відбувалось як у комп’ютерній грі, що він, коли отямився, побачив, як горить його товариш, і він допомагав гасити полум’я на цьому хлопці, який перебував у лікарні і, на жаль, сьогодні помер (від важких травм сьогодні помер курсант зі Львова – ред.)», – переказав Кучер слова курсанта.

Очільник ОДА розповів, що хлопець всього не пам’ятає, бо на певний час втратив свідомість. Коли отямився, то виліз з-під уламків літака. Інформація про те, що він вистрибнув з літака, не підтвердилася.

Тим часом у пресслужбі Президента України Львівському порталу додали, що постаждалий В’ячеслав розповів Володимиру Зеленському, що все сталося дуже швидко, й було незрозуміло, що відбувається. За його словами, курсанти та екіпаж були знайомі і вже літали разом.

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба В’ячеслав Золочевський – єдиний, хто вижив у катастрофі військового літака Ан-26, що сталася під час планових навчальних польотів 25 вересня 2020 року поблизу м. Чугуєва

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант зі Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

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