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У авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і двох вцілілих. Пошуки тривають

Андрій Котенський

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У авіакатастрофі військового літака із курсантами на Харківщині знайшли двох вцілілих людей, 23 тіла та ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти. Такі дані поширила Українська правда.

 

О 9 годині ранку в суботу на місці катастрофи військового літака АН-26 у Харківській області було знайдено 23 тіло, пошуки двох осіб ще тривають.

«26 вересня о 09:00 під фюзеляжем знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають», – йдеться у повідомленні.

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За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

Разом з тим, Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на місці катастрофи УЖЕ знайдено бортові самописці. Вони вціліли, але їх іще не вилучено з літака.

Командування Повітряних сил також повідомило про стан двох постраждалих внаслідок катастрофи. Так, один із курсантів перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні міста Чугуїв. Інший курсант – у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя в одній з харківських лікарень.

На місці катастрофи тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії, працює спеціальна комісія військових інженерів, яка встановлюватиме причини катастрофи. Район очеплено, на місці створено оперативний штаб. Організовано місце для розміщення родичів, надається медична та психологічна допомога.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Фото: ДСНС України

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