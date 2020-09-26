Міноборони озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами

Міністр оборони України назвав попередні причини падіння літака Повітряних Сил ЗС України АН-26Ш. За його словами літак міг зазнати катастрофи через те, що зачепив крилом землю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства оборони

«Попередній аналіз свідчить, про те, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю», – Міністр оборони України Андрій Таран під час спілкування з журналістами на місці катастрофи літака АН-24Ш.

«Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот – інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком», – повідомив Андрій Таран.

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За словами Міністра, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.

«Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки», – повідомив він.

Керівник оборонного відомства зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

За словами Андрія Тарана, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки. Але машина могла здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт.

Він також підкреслив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23.00.Тобто, усе йшло за планом.

«Безумовно, сталася жахлива трагедія, причини будемо з’ясовувати. Остаточні висновки буде зроблено після розшифрування бортових самописців», – підсумував Міністр оборони України Андрій Таран.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

Серед них семеро членів екіпажу та двадцять курсантів. Двох курсантів госпіталізовано. Один із курсантів перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні м. Чугуїв. Інший — у вкрай важкому стані, лікарі борються за його життя в одній з лікарень міста Харкова.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і двох вцілілих.