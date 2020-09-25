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На Харківщині розбився військовий літак: 20 людей загинуло

Вероніка Рой

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В п’ятницю ввечері, 25 вересня, у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. У результаті авіакатастрофи загинуло 20 людей. Про це інформує Офіс президента.

 

Як йдеться у повідомленні, крім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. За попередньою інформацією, це був навчальний політ.

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Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили. 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 28 людей.

В ОП повідомили, що наразі створюється державна комісія для з’ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

 

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Фото: соцмережі, Нацполіція, Офіс президента

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