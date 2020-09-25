На Харківщині розбився військовий літак: 20 людей загинуло

В п’ятницю ввечері, 25 вересня, у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. У результаті авіакатастрофи загинуло 20 людей. Про це інформує Офіс президента.

Як йдеться у повідомленні, крім екіпажу, на борту літака перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. За попередньою інформацією, це був навчальний політ.

Реклама партнерів

Під час падіння літака почалася пожежа. Станом на зараз вогонь загасили. 20 людей загинули, двоє поранені. Попередньо, на борту було 28 людей.

В ОП повідомили, що наразі створюється державна комісія для з’ясування всіх обставин та причин цієї катастрофи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: соцмережі, Нацполіція, Офіс президента