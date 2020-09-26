Опубліковано весь список загиблих у авіакатастрофі на Харківщині

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих у авіакатастрофі на Харківщині, передає кореспондент Львівського порталу.

Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:

майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н., капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н., капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н., старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н., старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н., прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н., прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н., молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н., солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н., солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н., солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н., солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н., солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н., солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н., сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н., солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н., солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н., старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н., солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н., солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н., солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н., солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н., солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н., старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н., солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.

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