Опубліковано весь список загиблих у авіакатастрофі на Харківщині

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих у авіакатастрофі на Харківщині, передає кореспондент Львівського порталу.
Список військовослужбовців, які загинули в результаті авіаційної катастрофи літака АН-26Ш, бортовий №76:
- майор КИШЕНЯ Богдан Вячеславович, 10.02.1990 р.н.,
- капітан ОСТАПЕНКО Олексій Георгійович, 15.11.1991 р.н.,
- капітан ДОБРЕЛЯ Дмитро Денисович, 13.11.1991 р.н.,
- старший лейтенант МСУЯ Ашраф Азізович, 08.08.1991 р.н.,
- старший лейтенант КОЗАЧЕНКО Олег Михайлович, 11.07.1980 р.н.,
- прапорщик ІВАНОВ Євгеній Сергійович, 20.08.1978 р.н.,
- прапорщик ШИРОЧУК Олег Миколайович, 10.11.1979 р.н.,
- молодший сержант АНДРУЩЕНКО Дмитро Романович, 08.09.2000 р.н.,
- солдат БОЙКО Олександр Анатолійович, 14.12.2000 р.н.,
- солдат БУЛІЙ Ростислав Володимирович, 03.08.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ВІЛЬХОВИЙ Віталій Богданович, 27.06.2000 р.н.,
- солдат ДОНЕЦЬ Дмитро Євгенійович, 16.07.2001 р.н.,
- солдат ЗИБЮК Костянтин Олегович, 15.07.2001 р.н.,
- солдат КЛЕВЕЦЬ Олександр Олександрович, 23.05.2001 р.н.,
- солдат МАТВІЙЧУК Богдан Миколайович, 23.04.2001 р.н.,
- сержант військової служби за контрактом МИКИТЧЕНКО Микола Анатолійович, 22.01.1998 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом СКОЧКОВ Олександр Ігорович, 05.04.2000 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ШЕРЕМЕТ Руслан Едуардович, 26.10.1997 р.н.,
- старший солдат військової служби за контрактом СКОРОБОГАТЬКО Євген Іванович, 27.11.1993 р.н.,
- солдат ДУДЛА Артем Михайлович, 06.02.1999 р.н.,
- солдат військової служби за контрактом ПОМЕРАНЦЕВ Андрій Андрійович, 12.12.1994 р.н.,
- солдат РОСПОТНЮК Андрій Юрійович, 15.08.1999 р.н.,
- солдат СТУДІНСЬКИЙ Дмитро Віталійович, 15.11.1999 р.н.,
- солдат ХОМ`ЯЧУК Максим Володимирович, 19.02.1999 р.н.,
- старший сержант КОРЧОВСЬКИЙ Роман Олександрович, 15.05.1999 р.н.,
- солдат ОЛАБІН Володимир Вадимович, 09.11.1999 р.н.
Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.
Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.
За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.
За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.
Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.
У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.
«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.
Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.
Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.
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Андрій Котенський