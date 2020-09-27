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Авіакатастрофа на Харківщині: у родичів загиблих проведуть відбір зразків ДНК

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З понеділка, 28 вересня, у родичів курсантів, які загинули у авіакатастрофі під Чугуєвом Харківської області, розпочнеться відбір ДНК-зразків для проведення експертизи для ідентифікації загиблих. Про це під час брифінгу повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер, передає кореспондент УНН.

 

«Вчора займалися тим, щоб встановити осіб, від яких будуть відбиратися ДНК-зразки для проведення експертизи. За останньою інформацією, вже з понеділка розпочнеться відбір зразків і, власне, проведення експертизи в Харкові», — сказав Кучер.

Ідентифікація тіл триватиме до трьох тижнів.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба опублікував список загиблих військових у авіакатастрофі на Харківщині.

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