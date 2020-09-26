«Диспетчер відповів лише через хвилину після запиту». Одна із версій авіакатастрофи на Харківщині

Відповідальний за посадку літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, відповів пілоту лише через хвилину після запиту. Водночас було відомо, що один з двигунів літака не працював.

Про це на брифінгу 26 вересня повідомив очільник облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер. Він назвав це однією з ключових версій авіакатастрофи, передає Громадське.

Олексій Кучер також зазначив, що диспетчер вчинив так нібито через те, що садив інший борт.

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«Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з’ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху», — каже Кучер і додає, що йому незрозуміло, чому військові це не коментують.

На його думку, наразі це одна з ключових версій і акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.

Кучер каже, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.

Водночас зазначимо, що у ДБР, яке проводить слідство у цій справі, серед версій, що перевіряють слідчі, теракт не називало. Серед озвучених:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату; катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем; неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами; неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.

Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.

За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.

За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.

Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.

У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.

«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.

Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.

Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.

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