«Диспетчер відповів лише через хвилину після запиту». Одна із версій авіакатастрофи на Харківщині

Відповідальний за посадку літака Ан-26, який зазнав катастрофи на Харківщині, відповів пілоту лише через хвилину після запиту. Водночас було відомо, що один з двигунів літака не працював.
Про це на брифінгу 26 вересня повідомив очільник облдержадміністрації Харківщини Олексій Кучер. Він назвав це однією з ключових версій авіакатастрофи, передає Громадське.
Олексій Кучер також зазначив, що диспетчер вчинив так нібито через те, що садив інший борт.
«Але вже раніше було відомо, що один з моторів вже не працював. Тому тут треба з’ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. А через хвилину вже наші хлопці, на жаль, зазнали краху», — каже Кучер і додає, що йому незрозуміло, чому військові це не коментують.
На його думку, наразі це одна з ключових версій і акценти слідства мають зміститися саме на ці факти.
Кучер каже, що звернувся до Держбюро розслідувань і Військової прокуратури, щоб там відпрацювали озвучену ним версію. Серед інших версій голова ОДА називає теракт та несправність літака.
Водночас зазначимо, що у ДБР, яке проводить слідство у цій справі, серед версій, що перевіряють слідчі, теракт не називало. Серед озвучених:
- катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;
- катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків екіпажем;
- неналежне виконання службових обов’язків особами, які були відповідальними за керування польотами;
- неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.
Раніше Львівський портал повідомляв, що на Харківщині розбився військовий літак із курсантами.
Станом на ранок, 26 вересня, у авіакатастрофі на Харківщині виявили 23 загиблих і тривали пошуки вцілілих.
За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту.
За даними Суспільного, у літаку, що розбився в Чугуєві, були курсанти з 11 областей України.
Міноборони вже озвучило попередні причини катастрофи літака з курсантами.
У лікарні помер курсант із Львова, що був у військовому літаку, який розбився на Харківщині.
«Все було як у комп’ютерній грі»: єдиний курсант, що вижив в авіакатастрофі, розповів про свій порятунок.
Згодом стало відомо, що у авіакатастрофі на Харківщині загинуло двоє юних курсантів з Львівщини.
Сім’ям загиблих в авіакатастрофі на Харківщині обіцяють виплатити по 1,5 млн грн допомоги.
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Андрій Котенський