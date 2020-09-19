В Україні за добу – 3 240 нових хворих на COVID-19

Станом на ранок 19 вересня в Україні зафіксовано 172 712 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявили 3 240 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Так, станом на 9:00 год. 19 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 3 516 людей. Натомість побороти недугу вдалося 76 754 пацієнтам. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- м. Київ — 19 140 випадків;
- Львівська область — 18 129 випадків;
- Харківська область — 14 464 випадки;
- Чернівецька область — 12 917 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 212 випадків;
- Рівненська область — 11 015 випадків;
- Одеська область — 11 205 випадків;
- Тернопільська область — 11 016 випадків;
- Закарпатська область — 9 110 випадків;
- Київська область — 7 611 випадків;
- Волинська область — 6 783 випадки;
- Вінницька область — 5 200 випадків;
- Житомирська область — 4 931 випадок;
- Хмельницька область — 4 481 випадок;
- Дніпропетровська область — 3 878 випадків;
- Чернігівська область — 3 188 випадків.
- Черкаська область — 2 891 випадок;
- Сумська область — 2 916 випадків;
- Запорізька область — 2 829 випадків;
- Донецька область — 2 371 випадок;
- Миколаївська область — 2 374 випадки;
- Полтавська область — 1 461 випадок;
- Кіровоградська область — 973 випадки;
- Херсонська область — 790 випадків;
- Луганська область — 735 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Ольга Денисяка