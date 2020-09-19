В Україні за добу – 3 240 нових хворих на COVID-19

Станом на ранок 19 вересня в Україні зафіксовано 172 712 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявили 3 240 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, станом на 9:00 год. 19 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 3 516 людей. Натомість побороти недугу вдалося 76 754 пацієнтам. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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м. Київ — 19 140 випадків;

Львівська область — 18 129 випадків;

Харківська область — 14 464 випадки;

Чернівецька область — 12 917 випадків;

Івано-Франківська область — 12 212 випадків;

Рівненська область — 11 015 випадків;

Одеська область — 11 205 випадків;

Тернопільська область — 11 016 випадків;

Закарпатська область — 9 110 випадків;

Київська область — 7 611 випадків;

Волинська область — 6 783 випадки;

Вінницька область — 5 200 випадків;

Житомирська область — 4 931 випадок;

Хмельницька область — 4 481 випадок;

Дніпропетровська область — 3 878 випадків;

Чернігівська область — 3 188 випадків.

Черкаська область — 2 891 випадок;

Сумська область — 2 916 випадків;

Запорізька область — 2 829 випадків;

Донецька область — 2 371 випадок;

Миколаївська область — 2 374 випадки;

Полтавська область — 1 461 випадок;

Кіровоградська область — 973 випадки;

Херсонська область — 790 випадків;

Луганська область — 735 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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