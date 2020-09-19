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В Україні за добу – 3 240 нових хворих на COVID-19

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 19 вересня в Україні зафіксовано 172 712 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявили 3 240 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я. 

  

Так, станом на 9:00 год. 19 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. За добу зафіксовано 3 240 нових випадків. Від ускладнень корона вірусної інфекції померло 3 516 людей. Натомість побороти недугу вдалося 76 754 пацієнтам. Загалом проведено 2 014 923 тестування методом ПЛР. 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: 

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  • м. Київ — 19 140 випадків; 
  • Львівська область — 18 129 випадків; 
  • Харківська область — 14 464 випадки; 
  • Чернівецька область — 12 917 випадків; 
  • Івано-Франківська область — 12 212 випадків; 
  • Рівненська область — 11 015 випадків; 
  • Одеська область — 11 205 випадків; 
  • Тернопільська область — 11 016 випадків; 
  • Закарпатська область — 9 110 випадків; 
  • Київська область — 7 611 випадків; 
  • Волинська область — 6 783 випадки; 
  • Вінницька область — 5 200 випадків; 
  • Житомирська область — 4 931 випадок; 
  • Хмельницька область — 4 481 випадок; 
  • Дніпропетровська область — 3 878 випадків; 
  • Чернігівська область — 3 188 випадків. 
  • Черкаська область — 2 891 випадок; 
  • Сумська область — 2 916 випадків; 
  • Запорізька область — 2 829 випадків; 
  • Донецька область — 2 371 випадок; 
  • Миколаївська область — 2 374 випадки; 
  • Полтавська область — 1 461 випадок; 
  • Кіровоградська область — 973 випадки; 
  • Херсонська область — 790 випадків; 
  • Луганська область — 735 випадків. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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