Мапа поширення COVID-19 на Львівщині: у яких районах не виявили нових хворих

На Львівщині станом на 17 вересня коронавірус діагностовано у 17 664 осіб. За минулу добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та одному місті обласного значення. Про це інформує обласний лабораторний центр.
Загалом за останню добу зафіксовано 234 нових випадків. Госпіталізовано за попередню добу в заклади охорони здоров’я – 114 осіб, на амбулаторне лікування скеровано – 800 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1230 осіб, в реанімаційному відділенні – 97 осіб, на ШВЛ – 34 осіб.
Водночас минулої доби жодного випадку COVID-19 не зафіксували у Жидачівському, Мостиському, Сколівському, Стрийському, Турківському районах та м. Моршин.
Випадки реєструвалися у жителів:
- Львова – 8256 (+75)
- м. Борислав – 130 (+3)
- Бродівського району – 208 (+2)
- Буського району – 156 (+10)
- Городоцького району – 518 (+21)
- Дрогобицького району – 219 (+5)
- м. Дрогобич – 406 (+14)
- м. Стебник – 46 (+2)
- Жидачівського району – 291 (+0)
- Жовківського району – 893 (+4)
- Золочівського району – 257 (+14)
- Кам’янка-Бузького – 527 (+1)
- Миколаївського району – 704 (+9)
- м.Моршин – 17 (+0)
- Мостиського району – 174 (+0)
- м.Новий Розділ – 41 (+1)
- Перемишлянського району – 411 (+9)
- Пустомитівського району – 1456 (+28)
- Радехівського району – 147 (+2)
- м.Самбір – 250 (+8)
- Самбірського району – 235 (+9)
- Сколівського району – 111 (+0)
- Сокальського району – 401 (+2)
- Старосамбірського району – 99 (+4)
- м.Стрий – 184 (+5)
- Стрийського району – 147 (+0)
- м. Трускавець – 65 (+2)
- Турківського району – 106 (+0)
- м. Червоноград – 170 (+3)
- Яворівського району –1006 (+5).
Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.
Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.
Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
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Соломія Головіна