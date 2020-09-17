ОСТАННІ НОВИНИ

Мапа поширення COVID-19 на Львівщині: у яких районах не виявили нових хворих

Соломія Головіна

|

На Львівщині станом на 17 вересня коронавірус діагностовано у 17 664 осіб. За минулу добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та одному місті обласного значення. Про це інформує обласний лабораторний центр.

 

Загалом за останню добу зафіксовано 234 нових випадків. Госпіталізовано за попередню добу в заклади охорони здоров’я – 114 осіб, на амбулаторне лікування скеровано – 800 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1230  осіб, в реанімаційному відділенні – 97 осіб, на ШВЛ – 34 осіб.

Водночас минулої доби жодного випадку COVID-19 не зафіксували у Жидачівському, Мостиському, Сколівському, Стрийському, Турківському районах та м. Моршин.

Реклама партнерів

Випадки реєструвалися у жителів:

  • Львова – 8256 (+75)
  • м. Борислав – 130 (+3)
  • Бродівського району – 208 (+2)
  • Буського району – 156 (+10)
  • Городоцького району – 518 (+21)
  • Дрогобицького району – 219 (+5)
  • м. Дрогобич – 406 (+14)
  • м. Стебник – 46 (+2)
  • Жидачівського району – 291 (+0)
  • Жовківського району – 893 (+4)
  • Золочівського району – 257 (+14)
  • Кам’янка-Бузького – 527 (+1)
  • Миколаївського району – 704 (+9)
  • м.Моршин – 17 (+0)
  • Мостиського району – 174 (+0)
  • м.Новий Розділ – 41 (+1)
  • Перемишлянського району – 411 (+9)
  • Пустомитівського району – 1456 (+28)
  • Радехівського району – 147 (+2)
  • м.Самбір – 250 (+8)
  • Самбірського району – 235 (+9)
  • Сколівського району – 111 (+0)
  • Сокальського району – 401 (+2)
  • Старосамбірського району – 99 (+4)
  • м.Стрий – 184 (+5)
  • Стрийського району – 147 (+0)
  • м. Трускавець – 65 (+2)
  • Турківського району – 106 (+0)
  • м. Червоноград – 170 (+3)
  • Яворівського району –1006 (+5).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...