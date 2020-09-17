Мапа поширення COVID-19 на Львівщині: у яких районах не виявили нових хворих

На Львівщині станом на 17 вересня коронавірус діагностовано у 17 664 осіб. За минулу добу жодного нового випадку не виявили у п’яти районах та одному місті обласного значення. Про це інформує обласний лабораторний центр.

Загалом за останню добу зафіксовано 234 нових випадків. Госпіталізовано за попередню добу в заклади охорони здоров’я – 114 осіб, на амбулаторне лікування скеровано – 800 осіб. На стаціонарному лікуванні перебувають 1230 осіб, в реанімаційному відділенні – 97 осіб, на ШВЛ – 34 осіб.

Водночас минулої доби жодного випадку COVID-19 не зафіксували у Жидачівському, Мостиському, Сколівському, Стрийському, Турківському районах та м. Моршин.

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Випадки реєструвалися у жителів:

Львова – 8256 (+75)

м. Борислав – 130 (+3)

Бродівського району – 208 (+2)

Буського району – 156 (+10)

Городоцького району – 518 (+21)

Дрогобицького району – 219 (+5)

м. Дрогобич – 406 (+14)

м. Стебник – 46 (+2)

Жидачівського району – 291 (+0)

Жовківського району – 893 (+4)

Золочівського району – 257 (+14)

Кам’янка-Бузького – 527 (+1)

Миколаївського району – 704 (+9)

м.Моршин – 17 (+0)

Мостиського району – 174 (+0)

м.Новий Розділ – 41 (+1)

Перемишлянського району – 411 (+9)

Пустомитівського району – 1456 (+28)

Радехівського району – 147 (+2)

м.Самбір – 250 (+8)

Самбірського району – 235 (+9)

Сколівського району – 111 (+0)

Сокальського району – 401 (+2)

Старосамбірського району – 99 (+4)

м.Стрий – 184 (+5)

Стрийського району – 147 (+0)

м. Трускавець – 65 (+2)

Турківського району – 106 (+0)

м. Червоноград – 170 (+3)

Яворівського району –1006 (+5).

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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