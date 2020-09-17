Коронавірус на Львівщині: 234 нових випадків, 10 людей померли

Станом на ранок четверга, 17 вересня, на Львівщині підтвердили 7664 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу COVID-19 підтвердили ще 234 людям. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1505 ПЛР-тестів, з них 234 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 75 львів’ян. На черзі залишаються 1185 проб.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 17 664 осіб. Від ускладнень коронавірусу в області померло 497 людей померли (+ 10 за останню добу). Натомість 5686 пацієнтів одужали (+ 45 за останню добу).

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Найбільше хворих перебуває у Львівській обласній інфекційній лікарні. Зараз у лікарні перебуває 146 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключені двоє людей.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 66 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 167 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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