Коронавірус: у МОЗ заявили, що третині госпіталізованих ще не підтвердили діагноз

В Україні госпіталізовано близько 12,7 тисяч людей, у яких підозрюють або підтвердили діагноз COVID-19, із них підтверджений діагноз у 8,2 тисяч пацієнтів. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Львівський портал.

Наразі в Україні введено 28 567 лікарняних ліжок для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 у понад 300 лікарнях.

На сьогодні до медзакладів госпіталізовано близько 12 700 осіб і з підтвердженим діагнозом, і підозрою на коронавірусну інфекцію. При цьому у лікарнях із підтвердженим діагнозом знаходяться 8 200 пацієнтів.

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Як повідомляв Львівський портал, в Україні станом на ранок 16 вересня 162 660 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. За добу зафіксовано 2 958 нових випадків.

Нагадаємо, Львівщина більше двох місяців була лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Втім станом на 12 вересня ситуація змінилася: перше місце у антирейтингу дістав Київ, а Львівська область зайняла друге.

Також додамо, що на Львівщині перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через велику заповненість «ковідних» ліжкомісць на Львівщині розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Із 14 вересня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування. Два райони Львівщини – Пустомитівський та Перемишлянський райони потрапили у «червону зону» карантину. Львів і надалі залишається у «помаранчевій зоні».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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