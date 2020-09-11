ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні за добу – понад три тисячі нових хворих на COVID-19

Вероніка Рой

|

Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні підтвердили 148 756 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 144 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на 9:00 11 вересня в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 3 144 нові випадки. Від ускладнень COVID-19 померло 3 076 осіб (+53 за останню добу). Натомість 67 005 пацієнтів одужали. Всього за добу одужало 1 128 пацієнтів Загалом проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Реклама партнерів
  • Львівська область — 16 626 випадків;
  • м. Київ — 16 523 випадки;
  • Харківська область — 12 112 випадків;
  • Чернівецька область — 11 847 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
  • Рівненська область — 10 217 випадків;
  • Одеська область — 9 157 випадків;
  • Закарпатська область — 8 453 випадки;
  • Тернопільська область — 8 377 випадків;
  • Київська область — 6 648 випадків;
  • Волинська область — 6 161 випадок;
  • Вінницька область — 4 690 випадків;
  • Житомирська область — 4 055 випадків;
  • Хмельницька область — 3 695 випадків;
  • Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
  • Чернігівська область — 2 574 випадки.
  • Черкаська область — 2 294 випадки;
  • Сумська область — 2 229 випадків;
  • Запорізька область — 2 136 випадків;
  • Донецька область — 1 942 випадки;
  • Миколаївська область — 1 851 випадок;
  • Полтавська область — 1 130 випадків;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева
Ірина ВЕЛИЧКО
Комфорт і вигода щотижня: купуємо продукти у місті Лева

Сьогодні вже майже чотири мільйони громадян, включаючи й мешканців нашого славетного міста Лева, є постійними клієнтами ...

Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика
Ігор Васюник. 20 невідомих фактів про політика

Ігор Васюник – перший, хто офіційно повідомив про свою участь у виборах на посаду міського голови Львова цієї осені. Пол...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...