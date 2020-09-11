В Україні за добу – понад три тисячі нових хворих на COVID-19

Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні підтвердили 148 756 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 144 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на 9:00 11 вересня в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 3 144 нові випадки. Від ускладнень COVID-19 померло 3 076 осіб (+53 за останню добу). Натомість 67 005 пацієнтів одужали. Всього за добу одужало 1 128 пацієнтів Загалом проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 16 626 випадків;
- м. Київ — 16 523 випадки;
- Харківська область — 12 112 випадків;
- Чернівецька область — 11 847 випадків;
- Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
- Рівненська область — 10 217 випадків;
- Одеська область — 9 157 випадків;
- Закарпатська область — 8 453 випадки;
- Тернопільська область — 8 377 випадків;
- Київська область — 6 648 випадків;
- Волинська область — 6 161 випадок;
- Вінницька область — 4 690 випадків;
- Житомирська область — 4 055 випадків;
- Хмельницька область — 3 695 випадків;
- Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
- Чернігівська область — 2 574 випадки.
- Черкаська область — 2 294 випадки;
- Сумська область — 2 229 випадків;
- Запорізька область — 2 136 випадків;
- Донецька область — 1 942 випадки;
- Миколаївська область — 1 851 випадок;
- Полтавська область — 1 130 випадків;
- Кіровоградська область — 885 випадків;
- Херсонська область — 576 випадків;
- Луганська область — 532 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вероніка Рой