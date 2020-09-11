В Україні за добу – понад три тисячі нових хворих на COVID-19

Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні підтвердили 148 756 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 3 144 нових хворих – це антирекорд кількості нових хворих за добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 9:00 11 вересня в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу зафіксовано 3 144 нові випадки. Від ускладнень COVID-19 померло 3 076 осіб (+53 за останню добу). Натомість 67 005 пацієнтів одужали. Всього за добу одужало 1 128 пацієнтів Загалом проведено 1 806 428 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

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Львівська область — 16 626 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Харківська область — 12 112 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Одеська область — 9 157 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Київська область — 6 648 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Вінницька область — 4 690 випадків;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.

Черкаська область — 2 294 випадки;

Сумська область — 2 229 випадків;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Донецька область — 1 942 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Кіровоградська область — 885 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Луганська область — 532 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.