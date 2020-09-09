Показник летальності COVID-19 в Україні один з найнижчих в Європі, – МОЗ

В Україні один з найнижчих в Європі показників летальності COVID-19 – 2,1%. Про це 9 вересня під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

Водночас він зазначив, що на початку квітня цей показник летальності в Україні складав 3%.

Загалом в Україні станом на ранок 9 вересня 143 030 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Від цієї недуги в Україні вже померло 2 979 людей, 64 703 пацієнти одужали.

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