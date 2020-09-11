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COVID-19 на Львівщині підтвердили ще 174 людям

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, на Львівщині 16 626 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 174 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1334 ПЛР-тести, з них 174 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 85 львів’ян. На черзі ще залишаються 2628 проб.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 16 626 осіб. Від ускладнень COVID-19 померло 462 людини (+7 за останню добу). Натомість одужали 5167 пацієнтів (+83 за останню добу).

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Найбільше хворих лікується у Львівській обласній інфекційній лікарні. Там зараз перебуває 151 особа. З них 7 – в реанімації, ще троє підключені до апаратів штучної вентеляцїі легень.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 60 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні –  59 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 138 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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