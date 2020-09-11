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72% українців вважають, що цьогоріч діти мають ходити до школи, – опитування

Вероніка Рой

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72% вважають, що навчання в школах цього року потрібно проводитися за традиційною системою, тобто з відвідуванням навчальних закладів. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», передає Львівський портал.

 

Натомість 19% українців підтримують змішану форму навчання, тобто традиційну та дистанційну. Проте лише 5% вважають, що в Україні можна здійснювати навчання повністю дистанційну. Відносно більше тих, хто підтримує інноваційні підходи до навчання дітей, серед респондентів молодої вікової категорії (18-29 років) та мешканців міст.

Також 74% українців вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей у школах. Та 66% мають подібні очікування і щодо навчання цього року.

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«40% опитаних негативно ставляться до запровадження обмежувальних заходів для організації навчання у школах з нового навчального року. 30% – ставляться до цього позитивно, 22% – нейтрально. Відносно більше тих, хто негативно ставиться до обмежувальних заходів серед опитаних, котрі проживають із дітьми до 17 років», – зазначають соціологи.

Водночас, половина опитаних вважають оптимальними протикарантинні правила для шкіл, запроваджені владою з вересня цього року. При цьому, чверть вважають їх надто жорсткими, 11% – навпаки надто м’якими. Відносно більше тих, хто вважає запроваджені заходи жорсткими, серед тих, хто має дітей дошкільного віку

Крім цього 49% підтримують обов’язкове носіння масок для учнів на перервах у школі, попри це 45% – проти такої ініціативи. Найбільше останніх серед тих, хто має дітей дошкільного та шкільного віку.

Опитування проводилося з 1 по 5 вересня 2020 року. Аудиторія – населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність становить 2500 респондентів.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Втім у трьох школах Львова по одному класу переведено на дистанційне навчання через виявлений коронавірус.

Через пандемію коронавірусу навчання у школах  залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Станом на 8 вересня у Львівській області на дистанційне навчання переведено 5 шкіл.

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