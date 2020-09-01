У День знань усі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для школярів

У День знань, 1 вересня, в Львові всі 117 шкіл відкрилися для учнів, щоб розпочати новий навчальний рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією ЛМР, закладам освіти було виділено близько 9,5 млн грн на закупівлю засобів захисту: дезінфектори, термометри, маски, паперові рушники тощо.

«В кожній школі ми зробили максимум можливих входів. Ми порозводили початок навчання по різних годинах, щоб не було скупчення дітей. Якщо дитина забула вдома маску, то школа її маскою забезпечить», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Він запевнив, що у школах буде достатньо жорсткий контроль, зокрема перевірка температури всім, хто буде заходити у школу. Водночас батькам не рекомендують заходити в приміщення навчального закладу.

«Важливо розуміти: якщо в класі якась дитина буде мати COVID-19, то ми весь клас на 2 тижні відправляємо на самоізоляцію. Будемо пробувати налагоджувати навчання, експериментувати, бо ми не знаємо, яка буде ситуація в жовтні-листопаді. Будемо роботи все, щоб діти навчались в школах, адже особисто я не вірю в дистанційне навчання в сьогоднішніх реаліях», – зазначив він.

Раніше Благодійний фонд «Таблеточки» закликав мешканців Львова у День знань замість придбання квітів скерувати гроші на лікування онкохворих дітей.

Нагадаємо, через коронавірусну інфекцію школярі з 12 березня перебували на карантині. Навчання проводилося дистанційно у режимі онлайн. Загалом цей навчальний рік учнів завершили дистанційно та без традиційних останніх дзвоників.

Станом на ранок 1 вересня у Львівській області підтверджено 14 703 випадки інфікування коронавірусом. Небезпечна хвороба вже забрала життя 402 людей.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Згідно з ним Львівщина потрапила до «помаранчевої зони». Власне дистанційне навчання передбачене у населених пунктах, які потрапили «червоної зони».

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