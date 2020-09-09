Учні п'яти шкіл Львівщини переведені на дистанційне навчання

У Львівській області п’ять шкіл на дистанційному навчанні перебувають п’ять шкіл. Про 8 вересня у межах відкеоконференції з керівниками районних державних адміністрацій повідомив директор департаменту освіти і науки Олег Паска, передає пресслужба Львівської ОДА.

«Згідно із зібраними департаментом даними закладів загальної мсередньої освіти Львова та області коштом місцевих бюджетів забезпечені пірометрами, дезінфікуючими засобами та паперовими рушниками. Засоби індивідуального захисту працівників, зокрема маски, респіратори, щитки придбано теж коштом місцевого бюджету», – зазначив Олег Паска.

У кожній школі розроблено маршрути руху здобувачів освіти.

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Окрім того, у розкладах занять передбачили можливість визначення різного часу початку та закінчення занять та перерв для різних класів. Передбачається проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Також ми інформували, що на дистанційне навчання через COVID-19 перейшли вже три школи на Львівщині. У Львові на дистанційне навчання перевели учнів двох класів.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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