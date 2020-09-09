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На віддалене навчання через CОVID-19 перевели цілий клас ще однієї львівської школи

Соломія Головіна

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У трьох школах Львова по одному класу переведено на дистанційне навчання через виявлений коронавірус. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Мова про школи № 43, № 46 та «Джерельце»: в останніх двох класи закрили ще у понеділок, 7 вересня, а школі № 43 – від сьогодні. Інші класи у цих школах продовжують навчання у звичному режимі.

До слова, станом на сьогодні не працює один дитячий садочок міста — ДНЗ № 1.

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Нагадаємо, ще до 1 вересня серед працівників галузі освіти було виявлено 33 осіб з діагнозом коронавірусу, тому ці працівники до роботи з 1 вересня не приступили. Загалом у школах міста працює понад 9600 осіб, а у садочках – 4650 осіб. Відтак, як наголошують у мерії, відсоток захворілих працівників є незначним.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Через пандемію коронавірусу навчання у школах  залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Станом на 8 вересня у Львівській області на дистанційне навчання переведено 5 шкіл.

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