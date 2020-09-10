Мерія хоче, щоб приватні перевізники купили для Львова 200 електробусів

10 вересня у Львові підписали меморандум на закупівлю 250 електробусів для потреб міста. Зокрема, він передбачає, що упродовж наступних трьох років 200 електробусів закуплять приватні перевізники, а 50 – місто. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів заступник директора департаменту ЖКГ Львівської міської ради Андрій Білий, компанія «Електрон» розробить нові технічні умови автобусів спеціально для потреб Львова. Довжина одного електробуса становитиме 10 метрів, заряджатиметься він раз на день.

«Домовились з «Електроном» про ексклюзивні умови на виробництво електробуса, адаптованого під потреби міст. Ми говоримо про 10 метрові електробуси з достатнім запасом ходу на цілий день роботи. «Електрон» готовий для цього окремо розробити технічну документацію, і зробити дуже добру ціну на електробуси для львівських перевізників. Тому приватні перевізники готові купити 200 одиниць за декілька років, тобто оновити практично весь свій рухомий склад. Так само ми хочемо і у ЛКП «Львівелектротранс» закупити, для початку, 50 електробусів», – зазначив Андрій Білий.

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Нагадаємо, 2 вересня 2020 року відбулося підписання контракту з переможцем тендеру на постачання місту Львову 10-ти нових низькопідлогових трамваїв. Вартість нових трамваїв – 20,8 млн євро, 12 млн євро з яких – це кредит від ЄІБ.

Як писав Львівський портал, Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

Нагадаємо, у липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні 2019 року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені до Львова «Електрон» мав доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

У 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

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