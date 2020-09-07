Учнів двох класів у Львові перевели на дистанційне навчання через коронавірус

У двох школах Львова по одному класу буде переведено на дистанційне навчання, оскільки виявлено одного хворого працівника та одного учня, у яких є позитивний ПЛР-тест на коронавірус. Інші класи у цих школах продовжують навчання у звичному режимі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, від сьогодні призупинено роботу одного класу в школі «Джерельце», де захворіла асистент вчителя. У цьому класі буде організовано дистанційне навчання на 14 днів.

«Ще сьогодні ми отримали інформацію, що у одного учня зі школи № 46 також підтверджено ПЛР, тому весь клас йде на дистанційне навчання», – додала начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.

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Як інформують у мерії, ще до 1 вересня серед працівників галузі освіти було виявлено 33 осіб з діагнозом коронавірусу, тому ці працівники до роботи з 1 вересня не приступили.

«Ці 33 особи не контактували з учнями та іншими працівниками, оскільки з 1 вересня не виходили на роботу, захворювання у них виявлено ще до початку навчального року», – уточнила Зоряна Довганик.

Загалом у школах міста працює понад 9600 осіб, а у садочках – 4650 осіб. Відтак, як зазначають у ЛМР, відсоток захворілих працівників є незначним.

До слова, станом на сьогодні не працюють два садочки міста, їхню роботу призупинили ще минулого тижня також через виявлення хворих. Йдеться про ДНЗ № 135 та № 1.

Нагадаємо, 1 вересня всі 117 шкіл Львова відчинили свої двері для учнів. Детальніше про це читайте у репортажі Львівського порталу «День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік».

Зазначимо, через пандемію коронавірусу навчання у школах залежатиме від того, в якій зоні перебуває регіон. Школи «червоної зони» навчатимуться онлайн.

Також ми інформували, що на дистанційне навчання через COVID-19 перейшли вже три школи на Львівщині.

Детальніше з рекомендаціями МОЗу щодо організації навчання у школах та дитсадках під час COVID-19 можна ознайомитися за цим посиланням.

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