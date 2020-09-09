196 хворих на COVID-19 за добу: статистика на Львівщині

Cтаном на ранок 9 вересня у Львові та на Львівщині підтверджено 16269 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 196 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 16269 осіб, 454 людини померли (+2 за минулу добу). 4959 пацієнтів одужало (+154 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1414 ПЛР-тестів, з них – 196 позитивні. Серед них львів`ян – 91. Залишок проб у холодильнику – 1480.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8660 осіб, госпіталізовані – 1928, на амбулаторному лікуванні – 6732 особи, виписані – 1773 особи. Зараз у лікарні перебуває 149 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 61 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 63 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 138 пацієнтів.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

3 вересня Україну знову поділили на зони карантину. Частина Львівської області, зокрема і Львів, знову віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Детальніше про новий поділ читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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