Коронавірус на Львівщині: у шести районах не виявили нових хворих

Коронавірус діагностували у 16 073 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шести районах та ще у трьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Коронавірус на Львівщині підхопили 16 073 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1 1625 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 192.

Традиційно лідером захворюваності залишається Львів – 7 550 пацієнтів, на другому місці йде Пустомитівщина – 1 292 пацієнти, слідом йдуть Яворівський (973) і Жовківський райони (803). Натомість найменше хворіють у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі та Трускавці.

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При цьому за останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Городоцькому, Золочівському, Радехівському, Турківському, Сколівському та Старосамбірському районах області, а також у Самборі, Моршині та Новому Роздолі.

Випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 7550 (+61)

Пустомитівського району – 1292 (+10)

Яворівського району – 973 (+5)

Жовківського району – 803 (+1)

Миколаївського району – 657 (+1)

Кам’янка-Бузького – 484 (+1)

Городоцького району – 464 (0)

м. Дрогобич – 366 (+16)

Перемишлянського району – 362 (16)

Сокальського району – 348 (+9)

Жидачівського району – 278 (+13)

м.Самбір – 236 (0)

Золочівського району – 224 (0)

Самбірського району – 219 (+10)

Дрогобицького району – 193 (+17)

Мостиського району – 160 (+1)

Бродівського району – 158 (11)

м.Стрий – 157 (+4)

м. Червоноград– 150 (+2)

Буського району – 139 (+2)

Стрийського району – 133 (+1)

Радехівського району – 120 (0)

м. Борислав – 120 (+8)

Турківського району – 105 (0)

Сколівського району –104 (0)

Старосамбірського району – 92 (0)

м. Трускавець – 58 (+1)

м.Новий Розділ – 40 (0)

м. Стебник – 40 (2)

м.Моршин – 16 (0)

На стаціонарному лікуванні на Львівщині перебувають 1319 осіб, в реанімаційному відділенні – 107 осіб, до апаратів штучної вентеляції легень підключена 31 людина.

Від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 452 людей, з них 5 – за останню добу. Натомість побороти недугу вдалося 4805 особам (+55 за останню добу).

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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