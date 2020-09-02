У Львові хочуть закупити ще 100 тролейбусів та 100 електробусів

У Львові готують документи для закупівлі 100 тролейбусів та 100 електробусів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Наразі місто перебуває на етапі підписання угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією на виготовлення 100 тролейбусів з автономним ходом. А також місто зараз фіналізує зі свого боку документи на підтримку виробництва 100 електробусів.

Як повідомляв Львівський портал, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав Львову кредит у розмірі 12 мільйонів євро на закупівлю сучасних трамваїв. Місто додатково дофінансує 8,8 мільйонів євро. За ці кошти закуплять 10 нових трамваїв «Електрон».

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Зазначимо, що Львів вже набрав кредитів на понад 5,1 млрд грн. Ще є близько 2,7 млрд грн облігацій, на випуск яких Львівська міська рада вже дала згоду, а також лізингові закупівлі.

За кредитні кошти місто не лише ремонтує дороги, а й купує громадський транспорт, будує нове депо для комунального АТП-1, сміттєпереробний комплекс на Пластовій, вводять електронний квиток. За позику у банку в мерії також хочуть відновити електроопори на деяких вулицях, які є в занедбаному стані, а тепер – ще й платити зарплату працівникам ЛКП. За попередніми підрахунками, віддавати всі борги Львів буде до 2041 року.

Нагадаємо, у липні 2019 року міська рада погодила умови отримання 24 мільйонів євро кредиту для комунального АТП-1 та ЛКП «Львівелектротранс». За ці кошти підприємства закуплять 100 нових автобусів та 10 трамваїв.

Також у березні 2019 року міська рада Львова підписала договір із Європейським банком реконструкції та розвитку, згідно з яким Львівелектротранс закупить 50 нових тролейбусів за 17,5 мільйонів євро позики.

До осені до Львова «Електрон» мав доставити перші низькопідлогові трамваї. Кошти на купівлю 50 одиниць місто отримало від ЄБРР.

Також протягом 2018 року комунальне АТП-1 придбало 100 нових низькопідлогових автобусів МАЗ білоруського виробництва, 50 автобусів «Електрон». Всі автобуси купували на умовах фінансового лізингу. Вартість предмета лізингу становить близько 800 млн грн.

У 2018 році мерія придбала 30 вживаних берлінських трамваїв. Вартість одного становить майже 18 тисяч євро.

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