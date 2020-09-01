Львівський лабораторний центр щодня проводить майже півтори тисячі ПЛР-тестів

До медзакладів Львівської області на лікування щодня потрапляє понад сотня людей із COVID-19, а лабораторний центр проводить майже півтори тисячі досліджень щодоби. Окрім того, впродовж минулого дня, 31 серпня, зроблено 1400 тестів методом ІФА. Про це сьогодні розповів керівник департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає пресслужба Львівської ОДА.

«Всі матеріали, які забирають на первинній ланці чи в стаціонарах скеровують в Лабораторний центр. Попри навантаження лабцентр справляється із роботою. Станом на ранок на залишку є 601 проба», – наголосив Орест Чемерис.

Зараз на лікуванні у стаціонарах перебуває 1341 хворий, найбільше пацієнтів у Центрі легеневого здоров’я. З-поміж тих, що лікуються поза межами Львова найбільше завантажена Стрийська міська лікарня, водночас у Стебницькій лікарні є значне зменшення пацієнтів.

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За словами Ореста Чемериса, стан пацієнтів, які останнім часом потребують госпіталізації, переважно важкий або наближений до нього.

Як відомо, станом на ранок 1 вересня на Львівщині підтверджено 14 703 випадки інфікування коронавірусом.

Нещодавно, 28 серпня, на Львівщині провели рекордну кількість добових ПЛР-тестів за час пандемії коронавірусу – 1873 дослідження.

Зазначимо, загалом лабораторії по Україні проводять близько 14 000 ПЛР-тестів на добу. Втім до вересня у Міністерстві охорони здоров’я цю цифру хочуть збільшити вдвічі.

На початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн. Також нещодавно ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням.

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