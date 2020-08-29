За добу на Львівщині зробили рекордну кількість ПЛР-тестів

За час пандемії коронавірусу на Львівщині провели рекордну кількість добових ПЛР-тестів – 1873 дослідження. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Протягом п’ятниці, 28 серпня, лабораторії провели 1873 ПЛР-тестів, що є добовим рекордом на Львівщині із початку пандемії COVID-19.

«Це рекордний показник за весь період. За добу було протестовано 1873 особи, з них виявлено 190 нових випадків захворювання. Цей показник у відсотковому співвідношенні становить лише 10,1%. Так, для порівняння за попередню добу зроблено 1435 досліджень, підтверджено 215 випадків. Львівська область продовжує збільшувати охопленість населення тестуванням та виявляти захворюваність в області», – сказав директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

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Збільшення кількості ПЛР-тестувань вимагає Міністерство охорони здоров’я, адже вони дозволяють оцінити динаміку захворюваності. Водночас за даними міськради Львова, на ПЛР-черзі наразі «стоять» ще 1384 проби.

Так, станом на 29 серпня, коронавірусом заразились 14 168 мешканців Львівщини. Одужав 4281 пацієнт, ще 386 осіб померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Зазначимо, загалом лабораторії по Україні проводять близько 14 000 ПЛР-тестів на добу. Втім до вересня у Міністерстві охорони здоров’я цю цифру хочуть збільшити вдвічі.

На початку пандемії коронавірусу загалом в Україні робили всього лише 200-250 ПЛР-тестувань.

Як писав Львівський портал, у Львові ПЛР-дослідження роблять п’ять державних лабораторій, а також низка приватних. Вартість такого аналізу у приватному закладі в середньому становить 1500 грн. Також нещодавно ПЛР-лабораторія запрацювала й у львівській лікарні швидкої допомоги.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов також заявляв, що близько 25% ПЛР-тестувань можуть бути хибними, бо вірус може концентруватися у нижніх відділах дихального тракту.

Детальніше про те, як правильно підготуватись до проходження ПЛР-тесту, читайте за цим посиланням.

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