Статистика COVID-19 за добу на Львівщині: ще 193 інфікованих та 8 померлих

Станом на ранок 1 вересня на Львівщині підтверджено 14703 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено у 193 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 14703 осіб, 402 людини померли (+8 за добу), 4449 пацієнтів одужало (+109 за добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1486 ПЛР-тестів, з них – 193 позитивні. Серед них львів`ян – 85. Залишок проб у холодильнику – 601.

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За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8390 осіб, госпіталізовані – 1848, на амбулаторному лікуванні – 6442 особи, виписані – 1674 особи. Зараз у лікарні перебуває 171 особа, з них в реанімації – 9 осіб, на апаратні ШВЛ – 7 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 77 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 63 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 141 пацієнт.

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Із 31 серпня в Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони. Частина Львівської області, зокрема і Львів, увійшла до «помаранчевої зони», а інша частина – до «жовтої зони». Детальніше про карантинне зонування читайте тут.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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