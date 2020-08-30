Велосипедистка Олена Старікова виборола «золото» на чемпіонаті України

У Львові на стадіоні СКА триває чемпіонат України з велоспорту на треку. Львівська велосипедистка Олена Старікова виборола першість у гонці гіт. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту ЛОДА.

Чемпіонат України з велоспорту проходить на велотреку СКА, що у Львові на вул. Клепарівській. Перший день змагань стартував у суботу, 29 серпня.

Перший комплект медалей розіграли чоловіки та жінки у гонці гіт, а також в груповій гонці.

Реклама партнерів

Не було рівних у гонці гіт спортсменці Львівської школи вищої спортивної майстерності Олені Старіковій. Дистанцію 500 метрів з місця вона подолала за 34,888 секунди. Друге місце – у Любові Басової з Києва, а третє – в Алли Білецької з Харкова.

За крок до медалі зупинився представник Львівщини Микита Яковлев у груповій гонці, фінішувавши четвертим. Сьогодні, 30 серпня, спортсмени змагаються у командному спринті та в індивідуальній гонці на час.

Нагадаємо, чемпіонат України з велотреку триватиме у Львові до 2 вересня. За результатом змагань буде сформовано національну збірну команду.

Як писав Львівський портал, у 2019 році Олена Старікова стала дворазовою медалісткою чемпіонату Європи з велотреку в Апелдорні (Нідерланди). Спортсменка здобула «срібло» в індивідуальному спринті та «бронзу» в гіті (гонці зі стартом із місця на 500 метрів).

Торік влітку на ІІ Європейських іграх, що проходили у Мінську, Старікова виборола «срібло» у дистанції 500 метрів із велотреку. А в листопаді велогонщиця завоювала «бронзу» в спринті на 2-му етапі Кубка світу у Великій Британії.

Відтак за значні досягнення Олену Старікову у 2019 році тричі визнавали кращою спортсменкою Львівської області.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.