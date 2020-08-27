Львів прийме Чемпіонат України з велоспорту

Уже цієї суботи, 29 серпня, у Львові відбудеться Чемпіонат України з велоспорту на треку. Змагання проходитимуть на велотреку СКА, що на вул. Клепарівській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Чемпіонат України з велоспорту на треку триватиме аж п’ять днів поспіль – до 2 вересня. На змагання з’дуться спортсмени з усіх куточків країни, а Львівщину представлятимуть більше двох десятків велосипедистів.

«Наші спортсмени посилено готувались до чемпіонату України, надолужуючи пропущені за карантин тренування, тому очікуємо на високі результати», – відзначив начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Роман Хім’як.

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Змагання організовує Федерація велосипедного спорту України та управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА під егідою Міністерства молоді та спорту.