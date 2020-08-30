У стаціонарах на Львівщині – 1352 хворих на COVID-19

Станом на неділю, 30 серпня, у стаціонарах Львівської області лікуються 1352 хворих на коронавірус. Сто людей перебувають у реанімації. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі громадського здоров’я.

1352 хворих на коронавірус лікуються у стаціонарах лікарень на Львівщині. Сто пацієнтів перебувають у реанімації, ще 30 осіб під’єднані до апаратів ШВЛ.

Найбільше хворих є у Центрі легеневого здоров’я – 181 особа, у Львівській обласній інфекційній лікарні – 162 особи, в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих 9»Винниківський госпіталь») – 148 осіб, у львівській лікарні швидкої допомоги – 145 осіб, у Стрийській міській лікарні – 108 осіб.

Реклама партнерів

Ще 98 пацієнтів із COVID-19 лікуються у Стебницькій міській лікарні, 81 – у 8-ій міській лікарні Львова, 74 – у 1-й міській лікарні Львова, 71 – у Кам’янка-Бузькій лікарні, 65 – у Рудківській лікарні, 49 – у Жовківській центральній райлікарні, 41 – у Жидачівській центральній райлікарні, 40 – у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи, 30 – у Сокальській центральній райлікарні, 27 – у Буській центральній райлікарні, 8 – в обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ».

Протягом минулої доби, 29 серпня, із підозрою на коронавірус госпіталізували 101 мешканця Львівщини. Ще 210 людей скерували на самоізоляцію.

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із цим показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Станом на 30 серпня коронавірусом заразилися 14 356 жителів Львівської області. Побороли недугу 4310 пацієнтів, від ускладнень померли 389 людей.

Нагадаємо, львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.