Коронавірус підхопили ще 188 мешканців Львівщини

Станом на ранок неділі, 30 серпня, коронавірус лабораторно підтвердили у 14 356 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 188 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

COVID-19 діагностували 14 356 мешканцям Львівщини. Протягом суботи, 29 серпня, лабораторні центри провели 910 ПЛР-тестів, позитивними виявились 188, тобто 20% від загальної кількості тестувань. Серед нових хворих 82 особи – це львів’яни.

На черзі у лабораторіях «стоять» ще 958 проб.

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Зараз в обласній інфекційній лікарні перебувають 162 особи, в реанімації – семеро пацієнтів. До апаратів ШВЛ під’єднані п’ять осіб.

У 8-ій міській лікарні лежить 81 пацієнт, у 1-ій міській лікарні – 74 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги – 146 пацієнтів.

Побороли коронавірусну інфекцію 4310 пацієнтів на Львівщині (+29 за добу). Від ускладнень, спричинених недугою, померли 389 пацієнтів (+3 осіб за добу).

Нагадаємо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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