Мешканців Львівщини закликають не купувати розрекламовані ліки нібито від COVID-19

На Львівщині жителів області закликали не займатися самолікуванням, використовуючи розрекламовані препарати нібито від COVID-19, тому що таким чином можна навпаки собі нашкодити. Про це 28 серпня під час брифінгу заявила експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з терапії та сімейної медицини Ірина Федак, передає кореспондентка Львівського порталу.

«Дуже важливо, щоби люди не займалися самолікуванням. На жаль, на сьогоднішній день в інтернеті та у ЗМІ можна прочитати різну рекламу, нібито є якийсь такий чи інший супердієвий препарат, який допоможе», – зазначила Ірина Федак

Медик наголосила, вживаючи ці препарати, навпаки можна собі нашкодити.

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«Розумію, що люди хапаються як за соломинку за це, щоб лишній раз не звертатися до лікаря, тому що страх має великі очі. Страх перед стаціонарами, поліклініками… Але разом з тим це самолікування, приймання неконтрольованих рекламних препаратів навпаки може погіршити стан пацієнта», – зауважила експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з терапії та сімейної медицини.

Відтак акцентувала, що при підвищенні температури, слабкості, головних болях слід звертатися до сімейного лікаря.

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