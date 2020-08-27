Україну знову поділили на карантинні зони: де опинилася Львівщина

Україну знову поділили на зони карантину. Частину Львівську області, зокрема і Львів, віднесли до «помаранчевої зони», а іншу частину – до «жовтої зони». Про це йдеться у повідомленні міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова у Facebook.

27 серпня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відтак з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До «червоної зони» не потрапив жоден район чи місто Львівщини.

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Однак у «помаранчевій зоні» опинилися: міста Львів, Моршин та Самбір, Жовківський, Пустомитівський та Яворівський райони.

У «жовту зону» потрапили: міста Борислав, Дрогобич та Стрий, Бродівський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам‘янко–Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Стрийський райони.

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Зазначимо, коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

Натомість, коли регіон потрапляє у «жовту зону», то там починає діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку. Крім цього діють і заборони «зеленої зони». Зокрема, мешканці повинні використовувати маски чи респіратора у громадських будівлях та транспорті, проведення масових заходів можливе за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів можливе тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, 13 серпня уряд почав по-новому ділити Україну на карантинні зони. Після останнього такого поділу вся Львівщина тоді потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.