40 медиків львівської лікарні імені Князя Лева отримають по 10 000 грн

Виконавчий комітет міськради Львова погодив виділення матеріальної допомоги 40 медпрацівникам 1-ої міської клінічної лікарні імені Князя Лева. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 серпня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, ще 40 медиків 1-ої міської лікарні імені Князя Лева отримають матеріальну допомогу розміром 10 000 грн. На це із бюджету Львова виділять майже 455 000 грн.

Зазначимо, що у 1-ій лікарні імені Князя Лева надають допомогу пацієнтам із ускладненими пневмоніями та COVID-19. На початку червня премії надали 72 працівникам цієї лікарні.

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Нагадаємо, матеріальну допомогу із бюджету Львова отримують медики, що працюють із хворими на коронавірус, які самі заразились вірусом під час роботи, а також працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

Від початку пандемії коронавірусу Львів виплатив матеріальну допомогу 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які заразились коронавірусом на роботі. Сьогодні мерія погодила надання фінансової допомоги ще 135 хворим медикам.

Як писав Львівський портал, станом на кінець липня COVID-19 на Львівщині підхопили 1185 медиків, 733 із них вже одужали. Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидких». А в середині червня спалах COVID-19 виник у поліклініці №4 на Сихові. Тут захворіли 27 лікарів.

Додамо, що у Львівській міськраді хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

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