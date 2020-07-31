Матеріальну допомогу отримали вже 900 львівських медиків

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив надання матеріальної допомоги ще 54 медикам, які працюють із хворими на COVID-19. Такі виплати отримали вже 900 медпрацівників. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 31 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, по 10 000 грн отримають 54 працівники 8-ої міської лікарні на вул. Навроцького, де лікують хворих із пневмоніями. На це із бюджету Львова витратять майже 600 000 грн.

Від початку пандемії коронавірусу Львів виплатив матеріальну допомогу 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які заразились коронавірусом на роботі.

Кошти із бюджету міста отримали 8-ої лікарні (277 осіб), обласної інфекційної лікарні (236 осіб), 1-ої лікарні імені Князя Лева (117 осіб), обласного лабораторного центру (23 особи), інституту епідеміології та гігієни Львівського медуніверситету (17 осіб) та військового госпіталю (4 особи).

Як розповіла очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, допомогу від держави не отримав ще жоден львівський медик, який заразився на роботі.

«Матеріальна допомога медикам, які захворіли на COVID-19, передбачена також із держбюджету. Але там є складна процедура, потрібно довести, що людина захворіла саме під час виконання своїх професійних обов’язків. Щодо наших львівських медиків ще досі тривають розслідування», – відзначила Галина Слічна.

Нагадаємо, матеріальну допомогу із бюджету Львова отримують не лише працівники лікарень, де є хворі на COVID-19, а й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

На підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Як писав Львівський портал, станом на кінець липня COVID-19 на Львівщині підхопили 1185 медиків, 733 із них вже одужали. Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидких».

У Львівській міськраді хочуть виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

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