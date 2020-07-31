ОСТАННІ НОВИНИ

Матеріальну допомогу отримали вже 900 львівських медиків

Наталя Дуляба

|

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив надання матеріальної допомоги ще 54 медикам, які працюють із хворими на COVID-19. Такі виплати отримали вже 900 медпрацівників. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 31 липня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, по 10 000 грн отримають 54 працівники 8-ої міської лікарні на вул. Навроцького, де лікують хворих із пневмоніями. На це із бюджету Львова витратять майже 600 000 грн.

Від початку пандемії коронавірусу Львів виплатив матеріальну допомогу 900 медичним працівникам: 674 медики, які працюють із хворими на COVID-19, отримали по 10 000 грн, а по 20 000 грн перерахували 226 медпрацівникам, які заразились коронавірусом на роботі.

Кошти із бюджету міста отримали 8-ої лікарні (277 осіб), обласної інфекційної лікарні (236 осіб), 1-ої лікарні імені Князя Лева (117 осіб), обласного лабораторного центру (23 особи), інституту епідеміології та гігієни Львівського медуніверситету (17 осіб) та військового госпіталю (4 особи).

Як розповіла очільниця міського штабу боротьби з коронавірусом Галина Слічна, допомогу від держави не отримав ще жоден львівський медик, який заразився на роботі.

«Матеріальна допомога медикам, які захворіли на COVID-19, передбачена також  із держбюджету. Але там є складна процедура, потрібно довести, що людина захворіла саме під час виконання своїх професійних обов’язків. Щодо наших львівських медиків ще досі тривають розслідування», – відзначила Галина Слічна.

Нагадаємо, матеріальну допомогу із бюджету Львова отримують не лише працівники лікарень, де є хворі на COVID-19, а й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

На підняття зарплат до 300% тим медикам, які борються з коронавірусом, Львівщина витратить майже 194 мільйони гривень. При цьому 81% із цих коштів – гроші із державного бюджету.

Як писав Львівський портал, станом на кінець липня COVID-19 на Львівщині підхопили 1185 медиків, 733 із них вже одужали. Найбільше хворіють медики львівської лікарні швидкої допомоги, обласної клінічної лікарні та «швидких».

У Львівській міськраді хочуть виплачувати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького
Ольга ДЕНИСЯКА
Митрополичі сади: стежками Андрея Шептицького

Днями Львівщина відзначала 155 річницю від дня народження митрополита Андрея Шептицього. З цієї нагоди відбулась низка с...

Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю
Вероніка РОЙ
Подорож у тропічний рай: як біля Львова вирощують банани, папаю та маракуйю

Ви, мабуть, переконані, що екзотичні фрукти, банани, лимони, гранати, лайм, ростуть десь далеко від України у теплих кра...

Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон
Ірина ВЕЛИЧКО
Стратегія успіху: як «АТБ» підкорює наш західний регіон

Минулого вікенду Україна відзначила День торгівлі – свято фахівців, від яких залежить комфорт, якість і безпека товарів....

Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків
Наталя ДУЛЯБА, Ольга ДЕНИСЯКА
Перший день роботи львівських дитсадків: що змінилось для дітей та батьків

Після чотирьох місяців вимушеного карантину через COVID-19 у Львові нарешті дозволили відкрити дитячі садки. До організа...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...