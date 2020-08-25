На стадіоні «Торпедо» сталася пожежа

У ніч з 23 на 24 серпня на стадіоні «Торпедо», що на вул. Золотій, 32 у Львові, сталася пожежа. Про це у Facebook інформує спортивне видання «PlayPro».

«Невідомі в ніч з 23 на 24 серпня підпалили будівлю. Це вже не перший підпал! На «ТОРПЕДО» займається дві футбольні секції. Це приблизно 250 дітей. Самі футбольні команди піклуються про поле, прибирають територію, косять траву. Багато інвентаря згоріло. Вогонь знищив командні баннери», – ідеться у повідомленні.

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Знову підпалили😤!Стадіон «Торпедо»Львів, вул. Золота 32Невідомі в ніч з 23 на 24 серпня підпалили будівлю.Це вже не перший підпал😡!На ТОРПЕДО займається дві футбольні секції. Це приблизно 250 дітей.Самі футбольні команди піклуються про поле, прибирають територію, косять траву. Багато інвентаря згоріло. Вогонь знищив командні баннери.‼️МОЖЛИВО, ВЖЕ ПОРА ЗВЕРНУТИ НА ЦЕ УВАГУ! Час щось вирішувати з цим‼️Бо поки тривають суперечки щодо викупу стадіону, його, крім спортсменів і мешканців прилеглих територій, які активно проводять там дозвілля, облюбували, на жаль, й люди з низькою соціальною відповідальністю, влаштовуючи там збіговиська, наслідки яких, наймовірніше, бачимо на відео.Андрій Садовий Львівська міська рада Управління спорту Львова Антон Нікулін Verunya PerederijСергій Івах Віталій Свіщов Львівська Асоціація Футболу playpro.fa Банк Львів Ігор Зінкевич Максим Козицький Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Posted by PLAYPRO.media on Monday, August 24, 2020

Інформацію про пожежу на стадіоні «Торпедо» підтвердили у пресслужбі ДСНС Львівщини. До них повідомлення про загорення надійшло о 04:42 год.

«Пожежа сталася в цегляній одноповерховій будівлі, власник встановлюється. Вогнем знищено перекриття на площі 10 м2 та підлогу на площі 10 м2. Пожежу ліквідовано о 05.23 год», – повідомили надзвичайними.

Як писав Львівський портал, стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній ділянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього на території «Торпедо» хотіли збудувати житло, проте це зробити не вдалося. Опісля споруди стадіону передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

У бюджеті Львова виділили кошти на викуп будівель стадіону «Торпедо», що на вул. Золотій, 40-А. Втім мерія цього досі не зробила. Міська рада пропонує провести там реконструкцію разом із власником занедбаних споруд – банком «Львів».

Нагадаємо, перемовини щодо викупу стадіону «Торпедо» розпочалися ще у 2017 році. Тоді банк «Львів», який є власником нерухомості на його території, хотів продати її за 12 млн грн, а згодом погодився на ціну у 7,5 млн грн.

Рішення про викуп цього стадіону депутати мерії хотіли прийняти ще наприкінці 2018 року, проте міський голова Львова Андрій Садовий назвав це аферою і виступив проти. Як він пояснював, земля, на якій розташований стадіон «Торпедо», є у комунальній власності. Натомість воротами і трибунами, які, власне, й має викупити Львівська міська рада, володіють «хитрі бізнесмени, які їх заклали у банк, мотивуючи тим, що на цій території можна збудувати житловий комплекс». Садовий заявляв, що ворота і трибуни стадіону не коштують 5 млн грн, і навіть натякав, що викуп стадіону може і не відбутися.

Втім на початку 2020-го сесія Львівської міськради таки дала гроші на викуп.

Відео: PlayPro