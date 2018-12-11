Львівські депутати пропонують викупити стадіон «Торпедо». Власник дає згоду

Міському голові Львова Андрію Садовому пропонують викупити споруди та інше нерухоме майно стадіону «Торпедо», що на вул. Золотій, 40-А. Власник нерухомості, банк «Львів» дає на це свою згоду. Про це сьогодні, 11 грудня, повідомив під час прес-конференції депутат міськради Сергій Івах, передає Львівський портал.

Сергій Івах розповів, що перемовини щодо викупу стадіону «Торпедо» розпочалися ще минулого року. Втім тоді банк «Львів» хотів за нього 12 млн грн, а тепер він погодився продати нерухомість за 7,5 млн грн.

«Я отримав листа від банку «Львів», в якому вчергове задекларована його готовність продати стадіон «Торпедо». За даними банку, собівартість цього об’єкта становить 8,9 млн грн. Але банк готовий сприяти розвитку соціальної інфраструктури у місті і у збиток собі готовий продати об’єкт за 7,5 млн грн. Єдина умова – така ціна може бути лише у 2018 році», – пояснив Сергій Івах.

Депутати п’ятьох фракцій, які були присутні під час прес-конференції, погодились, що місто повинне скористатись такою пропозицією і викупити стадіон «Торпедо», адже на ньому регулярно тренуються дитячі футбольні клуби. Відтак вони заявили, що підпишуться під відповідним зверненням до Андрія Садового. На зустрічі не було нікого з фракції «Самопомочі» та «Свободи», тому їхня позиція наразі невідома.

Водночас депутат Валерій Веремчук зазначив, що кошти на викуп нерухомості на території стадіону «Торпедо» у міста є. Проте вирішувати це питання потрібно буде максимально швидко.

«В місті є вільні залишки бюджету розвитку, які дозволяють викупити стадіон. Єдине – це брак часу. Якщо рішення про викуп ми приймемо на сесії, яка відбудеться 20 грудня, то залишається буквально кілька днів, щоб провести цей платіж. Тому тут має бути активна співпраця з виконавчими органами, з департаментом фінансів і, звичайно, з міським головою», – наголосив Валерій Веремчук.

Своєю чергою перший заступник голови Федерації футболу Львівщини Ярослав Грисьо розказав, що участь у змаганнях регулярно беруть 155 дитячо-юнацьких команд, а це – близько 4000 дітей. Серед цих команд 112 є зі Львова, а стадіонів, де можна було б тренуватися і проводити ці змагання, – лише два.

«Якби була така можливість, то на стадіоні «Торпедо» можна було б облаштували поле зі штучним покриттям, що дало би нам можливість тренуватися мінімум 12 годин на день. Для нас дуже важливо мати такий стадіон, бо, не маючи матеріально-технічної бази, важко розвивати будь-який вид спорту. Сьогодні у Львові є лише один стадіон зі штучним покриттям – «Сокіл», який є у приватній власності, також є стадіон у Винниках. Тому два стадіони в межах Львова – це дуже мало», – підкреслив Ярослав Грисьо.

Відтак депутати скерують Андрію Садовому звернення з проханням передбачити кошти на викуп стадіону «Торпедо», однак чи винесуть це питання на сесію Львівської міськради 20 грудня, наразі невідомо.

Зазначимо, стадіон «Торпедо» облаштували у Львові у 1930-х роках. Він розміщений на земельній длянці площею 2,7 га. За радянських часів стадіон передали однойменному спортивному товариству та забудували службовими приміщеннями.

Із 1990 року стадіон перейшов у приватну власність, там почав працювати ринок електротехнічних товарів, який у 2008 році перенесли на вул. Кукурудзяну. Після цього «Торпедо» передали банку «Львів» як заставу за борги по кредитах.

Станом на сьогодні на стадіоні, який перебуває у занедбаному стані, тренуються діти та підлітки футбольних клубів «Вікторія» та «Покрова».

Фото: Фотографії старого Львова