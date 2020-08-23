На Львівщині ще четверо людей померли від коронавірусу

За минулу добу на Львівщині проведено всього 735 ПЛР-тестів на коронавірус, з яких 146 – позитивні. Ще четверо осіб померло від ускладнень викликаних коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 23 серпня у Львові та на Львівщині підтверджено 13111 випадків інфікування коронавірусом, з них 354 — летальні (+4). Одужало 3778 осіб (+48). Серед 146 нових випадків коронавірусу, 85 – львів’яни. Залишок проб у холодильнику — 833.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 182 особи, з них в реанімації — 6 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 85 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 57 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 133 пацієнти.

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

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