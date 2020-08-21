У керівництві Львівської міської ради – масовий спалах коронавірусу

У Львівській міській раді масовий спалах коронавірусу. Поки що офіційно підтвердили понад 20 захворювань тільки у керівництва. Однак не варто відкидати і ту ймовірність, що вірус поширився також і поміж інших працівників мерії Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат ЛМР від «Солідарності», Петро Адамик.

За словами Петра Адамика, у Львові провалили боротьбу з Covid-19.

«Спалах захворювання у Львівській міській раді вкотре це підтверджує. Львів став одним з лідерів щодо захворюваності, а міська влада лише бездіяльно розводить руками. Міський голова Львова ще в лютому створив штаб боротьби з коронавірусом. Але, на жаль, чиновники замість того, щоб боротися з Covid-19, самі стали жертвами та джерелом поширення інфекції… Садовому потрібно негайно організувати тестування абсолютно всіх своїх чиновників», – переконаний він.

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Депутат також закликає запровадити у Львівській міській раді спеціальний режим, зокрема, переглянути стандарти роботи працівників міської ради з огляду на загрозливу ситуацію та запровадити жорсткий контроль.

Раніше Львівський портал повідомляв, що пленарне засідання сесії Львівської міської ради, що мало відбутися у п’ятницю, 21 серпня, перенесли через випадки коронавірусної інфекції серед депутатів та посадовців.

Станом на ранок 21 серпня на Львівщині підтверджено 12793 випадки інфікування коронавірусом. Серед них львів`ян – 82.

Зазначимо, Львівщина вже більше двох місяців є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Також львівські медики почали фіксувати випадки безсимптомного перебігу двобічної пневмонії, викликаної COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника

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