Через ріст хворих на COVID-19 у селищі на Жидачівщині посилили карантин

У селищі міського типу Гніздичів, що у Гніздичівській ОТГ на Жидачівщині, через ріст кількості хворих на коронавірусну інфекцію вирішили посилити карантинні заходи. Відповідне рішення було прийняте 18 серпня на засіданні селищної комісії з питань ТЕБ і НС. Про це у Facebook інформує Гніздичівська ОТГ.

Як повідомляється, декілька днів поспіль у смт. Гніздичів фіксується стрімке зростання кількості хворих на COVID-19. У зв’язку з цим провели позачергове засідання селищної комісії з питань ТЕБ і НС.

Під час засідання вирішили з 18 до 25 серпня заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних та інших) заходів. Крім заходів, які необхідні для забезпечення роботи органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.

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Також заборонено роботу ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів. Натомість дозволена робота закладів роздрібної торгівлі: продуктів харчування, пальним, засобів гігієни, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, будівельних матеріалів.

Крім цього селищна комісія з питань ТЕБ і НС заборонила вуличну торгівлю та роботу промислового та продовольчого ринку у смт. Гніздичів.

Усі власники продовольчих магазинів на цей період повинні закрити літні майданчики і припинити реалізацію напоїв на розлив.

Натомість з 21 серпня дозволити роботу продовольчих та промислових магазинів до 19 год.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID-19.

Через високий рівень захворюваності у лікарнях по області є висока завантаженість ліжкомісць – 53%. Із таким показником Львівщина також є першою в Україні. Через таку заповненість нещодавно розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.