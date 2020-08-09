У Львові після весілля зафіксували спалах коронавірусу

У Львові після весілля, яке відбулося минулими вихідними, почали хворіти на коронавірус присутні на заході родичі та гості. Про це на сторінці у Facebook повідомила головна епідеміологиня області Наталія Тімко, передає Львівський портал.

За її словами, на весіллі були присутні 130 людей. Маскового режиму та соціальної дистанції на весіллі не дотримувалися.

«Запросили 180 осіб. З них 50 одразу знайшли причини і відмовились. 130 пішли святкувати у кафе. Про соціальну дистанцію, звісно, ніхто не згадував. В масках їсти не зручно, танцювати теж… Усі сподівалися, що на весілля прийшли лише здорові ( тест на вході з негативним ПЛР ніхто не вимагав) та вживання алкоголю допоможе уникнути хвороби», – написала Наталія Тімко.

Через чотири дні після святкування захворів дехто з родини молодого. Згодом почали хворіти гості із родини молодої. Декілька осіб відразу потрапили у лікарню з двобічною пневмонією. Лабораторія підтвердила Covid-19.

«Історія триває. Випадки захворювання продовжують реєстуватися і серед гостей та їх родин. Один з гостей не захворів, а у реанімацію згодом потрапила його старенька мати, яка з хати не виходила останні кілька років», – зазначила медик.

У зв’язку з цим лікар вкотре закликала дотримуватися карантинних обмежень.

«Нехтуючи правилами карантину (соціальна дистанція, маска, гігієна рук), ви калічите чиїсь долі. Подумайте про це, коли ідете на гучне весілля, їдете на озеро з великою кількістю людей, збираєте компанію на день народження», – зазначила вона.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 9 серпня на Львівщині підтверджено 10 851 випадок інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 125 нових хворих.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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