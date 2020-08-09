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На Львівщині за добу виявили ще 125 випадків коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 9 серпня на Львівщині підтверджено 10 851 випадкок інфікування коронавірусом. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1211 ПЛР-тестів, і 125 з них – позитивні. Серед них 45 у львів`ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

За словами керівниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної, побороти недугу на Львівщині зуміли 2924  людини (+18 особи за добу), проте від ускладнень COVID-19 померли 302 осіб (+3 за добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1211 ПЛР-тестів, з них 125 – позитивні. Серед них львів`ян – 45. Залишок проб у холодильнику – 1404.

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовані 212 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 3 особи. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 73 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 86 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги –  121 пацієнт.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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