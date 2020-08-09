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Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 80 тисяч

Ольга Денисяка

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В Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 . Ще 18 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Станом на ранок 9 серпня в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1897 летальних, 43 972 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Водночас за минулу добу одужали 317 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  1. Львівська область — 10 851 випадок;
  2. м. Київ — 9 498 випадків;
  3. Рівненська область — 6 840 випадків;
  4. Чернівецька область — 6 669 випадків;
  5. Закарпатська область — 5 765 випадків;
  6. Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
  7. Харківська область — 4 784 випадки;
  8. Волинська область — 4 282 випадки;
  9. Київська область — 4 176 випадків;
  10. Одеська область — 4 165 випадків;
  11. Тернопільська область — 3 289 випадків;
  12. Вінницька область — 2 974 випадки;
  13. Дніпропетровська область —  1 547 випадків;
  14. Житомирська область —  2 131 випадок;
  15. Хмельницька область — 1 346 випадків;
  16. Черкаська область — 1 022 випадки;
  17. Чернігівська область — 1 014 випадків;
  18. Донецька область — 975 випадків;
  19. Запорізька область —937 випадків;
  20. Кіровоградська область — 721 випадок;
  21. Миколаївська область — 705 випадків;
  22. Сумська область — 668 випадків;
  23. Полтавська область — 494 випадки;
  24. Херсонська область — 267 випадків;
  25. Луганська область — 153 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони.  Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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