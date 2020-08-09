Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 80 тисяч

В Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 . Ще 18 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок 9 серпня в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1897 летальних, 43 972 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Водночас за минулу добу одужали 317 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Львівська область — 10 851 випадок; м. Київ — 9 498 випадків; Рівненська область — 6 840 випадків; Чернівецька область — 6 669 випадків; Закарпатська область — 5 765 випадків; Івано-Франківська область — 5 676 випадків; Харківська область — 4 784 випадки; Волинська область — 4 282 випадки; Київська область — 4 176 випадків; Одеська область — 4 165 випадків; Тернопільська область — 3 289 випадків; Вінницька область — 2 974 випадки; Дніпропетровська область — 1 547 випадків; Житомирська область — 2 131 випадок; Хмельницька область — 1 346 випадків; Черкаська область — 1 022 випадки; Чернігівська область — 1 014 випадків; Донецька область — 975 випадків; Запорізька область —937 випадків; Кіровоградська область — 721 випадок; Миколаївська область — 705 випадків; Сумська область — 668 випадків; Полтавська область — 494 випадки; Херсонська область — 267 випадків; Луганська область — 153 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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