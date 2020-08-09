Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевищила 80 тисяч

В Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 . Ще 18 осіб померли від ускладнень захворювання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Станом на ранок 9 серпня в Україні 80 949 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1897 летальних, 43 972 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1199 нових випадків. Загалом проведено 1 169 351 тестування методом ПЛР. Водночас за минулу добу одужали 317 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Львівська область — 10 851 випадок;
- м. Київ — 9 498 випадків;
- Рівненська область — 6 840 випадків;
- Чернівецька область — 6 669 випадків;
- Закарпатська область — 5 765 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 676 випадків;
- Харківська область — 4 784 випадки;
- Волинська область — 4 282 випадки;
- Київська область — 4 176 випадків;
- Одеська область — 4 165 випадків;
- Тернопільська область — 3 289 випадків;
- Вінницька область — 2 974 випадки;
- Дніпропетровська область — 1 547 випадків;
- Житомирська область — 2 131 випадок;
- Хмельницька область — 1 346 випадків;
- Черкаська область — 1 022 випадки;
- Чернігівська область — 1 014 випадків;
- Донецька область — 975 випадків;
- Запорізька область —937 випадків;
- Кіровоградська область — 721 випадок;
- Миколаївська область — 705 випадків;
- Сумська область — 668 випадків;
- Полтавська область — 494 випадки;
- Херсонська область — 267 випадків;
- Луганська область — 153 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.
31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.
У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Ольга Денисяка