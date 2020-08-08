У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ у Львові закрили на карантин через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників. Про це повідомили на сайті регіонального сервісного центру МВС у Львівській області, передає Львівський портал.

Зазначається, що через коронавірус також закритий сервісний центр МВС у місті Новояворівськ Львівської області.

«Особи, які зареєструвалися в онлайн-чергу, зможуть отримати відповідні послуги, у будь-якому іншому сервісному центрі МВС у Львівській області, за умови наявності талону онлайн-черги та попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру», – повідомляють у сервісному центрі.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 8 серпня на Львівщині виявили вже 10726 хворих на коронавірус.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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