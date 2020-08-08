На Львівщині за добу виявили ще 154 хворих на коронавірус

Станом на ранок 8 серпня на Львівщині підтверджено 10726 випадків інфікування коронавірусом. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1442 ПЛР-тести, і 154 з них – позитивні. Серед них 72 у львів`ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За словами керівниці міського штабу з протидії коронавірусу Галини Слічної, побороти недугу на Львівщині зуміли 2906 людей (+84 особи за добу), проте від ускладнень COVID-19 померли 299 осіб (+5 за добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1442 ПЛР-тести, з них 154 — позитивні. Серед них львів`ян — 72. Залишок проб у холодильнику — 2047.

До Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовані 209 осіб, з них в реанімації – 8 осіб, на апаратні ШВЛ – 4 особи. У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 68 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 84 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 119 пацієнтів.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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