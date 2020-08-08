COVID-19: в Україні створять систему, яка виявлятиме «контактних» людей

Низка відомств мають створити в Україні ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

Створити систему повинні Міністерство охорони здоров’я, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство цифрової трансформації та «інші відповідальні органи».

За допомогою цієї систему проводитимуться системні епідеміологічні розслідування. Тобто, влада планує виявляти людей, з якими контактували хворі на COVID-19, і змушувати їх до жорсткої самоізоляції.

Таким чином влада хоче розривати ланцюги захворювань, аби зменшити кількість нових інфікованих.

«На виконання доручення президента міністр охорони здоров’я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжкомісць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом», – зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Львівський портал, за минулу добу в Україні зафіксовано 1489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – це новий антирекорд.

Зазначимо, Львівщина вже більше місяця є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Також в області перевищений середній показник летальності від COVID.

31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

У ВООЗ нещодавно заявили, що Львівщині потрібно посилити карантин.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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